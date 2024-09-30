Кяйвяряйнен (Руйхи) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1889
Отец: не указан
Бракосочетание
15.04.1913
Рождение ребёнка
29.06.1914
Дочь: (Кяйвяряйнен) Ева Ивановна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
17.09.1919
Дочь: (Кяйвяряйнен) Айно Ивановна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
16.06.1927
Сын: Кяйвяряйнен Иван Иванович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно