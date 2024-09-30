Кяйвяряйнен (Руйхи) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кяйвяряйнен (Руйхи) Екатерина Андреевна

Место рождения

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

28.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1889

Отец: не указан

Мать: Руйхи (Ряхмёнен) Анна-Мария Михайловна

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
15.04.1913

Муж: Кяйвяряйнен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
29.06.1914

Дочь: (Кяйвяряйнен) Ева Ивановна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Андреевич

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.09.1919

Дочь: (Кяйвяряйнен) Айно Ивановна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Андреевич

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.06.1927

Сын: Кяйвяряйнен Иван Иванович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Андреевич

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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