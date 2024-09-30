Кяйвяряйнен Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1881
Дата смерти16.06.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1881
Отец: не указан
Бракосочетание
15.04.1913
Рождение ребёнка
29.06.1914
Дочь: (Кяйвяряйнен) Ева Ивановна
Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Руйхи) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
17.09.1919
Дочь: (Кяйвяряйнен) Айно Ивановна
Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Руйхи) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
16.06.1927
Сын: Кяйвяряйнен Иван Иванович
Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Руйхи) Екатерина Андреевна
Смерть
16.06.1934