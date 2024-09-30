Кяйвяряйнен Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКяйвяряйнен Иван Андреевич

Кяйвяряйнен Иван Андреевич

Место рождения

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.11.1881

Дата смерти

16.06.1934

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1881

Отец: не указан

Мать: Кяйвяряйнен (Риккинен) Ева Абрамовна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
15.04.1913

Жена: Кяйвяряйнен (Руйхи) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
29.06.1914

Дочь: (Кяйвяряйнен) Ева Ивановна

Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Руйхи) Екатерина Андреевна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.09.1919

Дочь: (Кяйвяряйнен) Айно Ивановна

Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Руйхи) Екатерина Андреевна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.06.1927

Сын: Кяйвяряйнен Иван Иванович

Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Руйхи) Екатерина Андреевна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
16.06.1934

Мы используем куки для улучшения работы сайта.