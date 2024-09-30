Руйхи (Ряхмёнен) Анна-Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.03.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1876
Сын: Руйхи Иван Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.11.1883
Дочь: (Руйхи) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.01.1889
Дочь: Кяйвяряйнен (Руйхи) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.08.1891
Дочь: (Руйхи) Анна Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.03.1928