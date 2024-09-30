Руйхи (Ряхмёнен) Анна-Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руйхи (Ряхмёнен) Анна-Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.03.1928

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1876

Сын: Руйхи Иван Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.11.1883

Дочь: (Руйхи) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.01.1889

Дочь: Кяйвяряйнен (Руйхи) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.08.1891

Дочь: (Руйхи) Анна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
01.03.1928

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