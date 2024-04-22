Лушников Осип (Иосиф) Диевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Восприемник
05.07.1831
Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
В этот день стал крёстным сыну крестьянина деревни Верх-Чик Чупина Терентия Петровича и жены его Чупиной Соломее Евфимовне, Исааку. Крещение проходило в церкви имени Святой Великомученицы Екатерины. К... Показать все
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Каликина Марфа Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лушников Митрофан Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лушников Алексей Осипович
Смерть
Неизвестно