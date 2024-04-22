Лушников Осип (Иосиф) Диевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушников Осип (Иосиф) Диевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Лушников Дий Аксёнович

Мать: Лушникова Евдокия Прокопьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
05.07.1831
Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
В этот день стал крёстным сыну крестьянина деревни Верх-Чик Чупина Терентия Петровича и жены его Чупиной Соломее Евфимовне, Исааку. Крещение проходило в церкви имени Святой Великомученицы Екатерины. К... Показать все
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Каликина Марфа Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лушников Митрофан Осипович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лушников Алексей Осипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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