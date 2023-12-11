Лушников Алексей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лушников Осип Диевич
Рождение ребёнка
13.07.1894
Сын: Лушников Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Лушникова Евфимия Трифоновна
Поручитель
20.01.1895
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал поручителем жителю деревни Верх-Чик, крестьянину Дмитрию Федосеевичу Каликину (сын родной сестры) в браке с Анастасией Кондратьевной Табатчиковой. Таинство проходило в церкви имени Св... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1897
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Лушникова Евфимия Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно