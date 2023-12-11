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Лушников Алексей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лушников Осип Диевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1894

Сын: Лушников Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Лушникова Евфимия Трифоновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Поручитель
20.01.1895
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал поручителем жителю деревни Верх-Чик, крестьянину Дмитрию Федосеевичу Каликину (сын родной сестры) в браке с Анастасией Кондратьевной Табатчиковой. Таинство проходило в церкви имени Св... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1897

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Лушникова Евфимия Трифоновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лушникова Евфимия Трифоновна

Смерть
Неизвестно
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