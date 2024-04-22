(Лушникова) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1897
Крещение
17.03.1897
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, псаломщик Гавриил Россов. Крёстный - житель деревни Верх-Чик, крестьянин Андрей Самсонович Заозёрнов. ... Показать все
Смерть
Неизвестно