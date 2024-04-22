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(Лушникова) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.03.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1897

Отец: Лушников Алексей Осипович

Мать: Лушникова Евфимия Трифоновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
17.03.1897
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, псаломщик Гавриил Россов. Крёстный - житель деревни Верх-Чик, крестьянин Андрей Самсонович Заозёрнов. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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