(Лушникова) Ирина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лушникова) Ирина Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1816 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лушников Осип Диевич

Мать: не указана

Восприемник
19.03.1863
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной дочери жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Каликина Федосея Парфёновича и жены его Каликиной Марфы Осиповны (родная сестра), Дарье (родная племянница). Крещение проходило в... Показать все
Восприемник
21.10.1863
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной дочери жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Лушникова Григория Ивановича и жены его Лушниковой Ксении Макаровны, Ксении. Крещение приходило в церкви имени Святого Пророка Бо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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