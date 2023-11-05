(Лушникова) Ирина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Лушников Осип Диевич
Восприемник
19.03.1863
В этот день стала крёстной дочери жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Каликина Федосея Парфёновича и жены его Каликиной Марфы Осиповны (родная сестра), Дарье (родная племянница). Крещение проходило в... Показать все
Восприемник
21.10.1863
В этот день стала крёстной дочери жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Лушникова Григория Ивановича и жены его Лушниковой Ксении Макаровны, Ксении. Крещение приходило в церкви имени Святого Пророка Бо... Показать все
Смерть
Неизвестно