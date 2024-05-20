Боев Юрий Валентинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Боев Юрий Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боев Валентин Александрович

Мать: Боева (Лязина) Вера Ильнична

Рождение ребёнка
17.06.1961

Дочь: Карандеева (Боева) Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Боева (Шмелева) Викторина Алексеевна

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1962

Сын: Боев Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Боева (Шмелева) Викторина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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