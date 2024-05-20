Боев Юрий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1961
Дочь: Карандеева (Боева) Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Боева (Шмелева) Викторина Алексеевна
Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1962
Сын: Боев Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: Боева (Шмелева) Викторина Алексеевна
Смерть
Неизвестно