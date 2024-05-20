Боев Валентин Александрович
Место рождения
Дата рождения06.05.1909
Дата смерти15.05.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.?
Дочь: Хлынова (Боева) Антонина Валентиновна
Мать ребёнка: Боева (Лязина) Вера Ильнична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боев Анатолий Валентинович
Мать ребёнка: Боева (Лязина) Вера Ильнична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боев Геннадий Валентинович
Мать ребёнка: Боева (Лязина) Вера Ильнична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боева (Лязина) Вера Ильнична
Смерть
15.05.1975