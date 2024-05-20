Боев Валентин Александрович 06.05.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боев Валентин Александрович

Место рождения

Мценск, город Мценск, Орловская область

Дата рождения

06.05.1909

Дата смерти

15.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
18.02.?

Дочь: Хлынова (Боева) Антонина Валентиновна

Мать ребёнка: Боева (Лязина) Вера Ильнична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боев Анатолий Валентинович

Мать ребёнка: Боева (Лязина) Вера Ильнична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боев Геннадий Валентинович

Мать ребёнка: Боева (Лязина) Вера Ильнична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боев Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Боева (Лязина) Вера Ильнична

Смерть
15.05.1975

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