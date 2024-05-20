Боева (Лязина) Вера Ильнична
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1912
Дата смерти23.09.1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1912
Отец: Лязин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.?
Дочь: Хлынова (Боева) Антонина Валентиновна
Отец ребёнка: Боев Валентин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боев Анатолий Валентинович
Отец ребёнка: Боев Валентин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боев Геннадий Валентинович
Отец ребёнка: Боев Валентин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Боев Валентин Александрович
Смерть
23.09.1985