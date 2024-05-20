Боева (Лязина) Вера Ильнична 23.08.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боева (Лязина) Вера Ильнична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1912

Дата смерти

23.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1912

Отец: Лязин Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.?

Дочь: Хлынова (Боева) Антонина Валентиновна

Отец ребёнка: Боев Валентин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боев Анатолий Валентинович

Отец ребёнка: Боев Валентин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боев Геннадий Валентинович

Отец ребёнка: Боев Валентин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боев Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Боев Валентин Александрович

Смерть
23.09.1985

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