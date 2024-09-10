Жалалова (Шарибзян Кызы) Фариха
Место рожденияд. Актуково Нижегородской губернии
Дата рождения1906
Дата смерти1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Минажетдин Улы Шарибзян
Мать: Зарифя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жалялов Абделькутдус
Рождение ребёнка
1927
Сын: Жалалов Халим
Отец ребёнка: Жалялов Абделькутдус
Рождение ребёнка
30.01.1930
Дочь: Фейсханова (Жалалова) Эммегульсум
Отец ребёнка: Жалялов Абделькутдус
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Жалалова) Шафика
Отец ребёнка: Жалялов Абделькутдус
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Билялова (Жалалова) Мухсиня
Отец ребёнка: Жалялов Абделькутдус
Рождение ребёнка
1937
Сын: Жалалов Харис
Отец ребёнка: Жалялов Абделькутдус
Смерть
1985