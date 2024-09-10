Жалалова (Шарибзян Кызы) Фариха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жалалова (Шарибзян Кызы) Фариха

Место рождения

д. Актуково Нижегородской губернии

Дата рождения

1906

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Минажетдин Улы Шарибзян

Мать: Зарифя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жалялов Абделькутдус

Рождение ребёнка
1927

Сын: Жалалов Халим

Отец ребёнка: Жалялов Абделькутдус

Рождение ребёнка
30.01.1930

Дочь: Фейсханова (Жалалова) Эммегульсум

Отец ребёнка: Жалялов Абделькутдус

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Жалалова) Шафика

Отец ребёнка: Жалялов Абделькутдус

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Билялова (Жалалова) Мухсиня

Отец ребёнка: Жалялов Абделькутдус

Рождение ребёнка
1937

Сын: Жалалов Харис

Отец ребёнка: Жалялов Абделькутдус

Смерть
1985

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