Фейсханова (Жалалова) Эммегульсум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фейсханова (Жалалова) Эммегульсум

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Место рождения

Симферополь

Дата рождения

30.01.1930

Дата смерти

23.02.2017

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1930

Отец: Жалялов Абделькутдус

Мать: Жалалова (Шарибзян Кызы) Фариха

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейсханов Саяр

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Саяр

Рождение ребёнка
23.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Саяр

Рождение ребёнка
28.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Саяр

Смерть
23.02.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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