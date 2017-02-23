Фейсханова (Жалалова) Эммегульсум
Место рожденияСимферополь
Дата рождения30.01.1930
Дата смерти23.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1930
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фейсханов Саяр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1951
Рождение ребёнка
23.07.1954
Рождение ребёнка
28.01.1957
Смерть
23.02.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно