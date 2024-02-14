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(Жалалова) Шафика

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

1932

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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1961 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Жалялов Абделькутдус

Мать: Жалалова (Шарибзян Кызы) Фариха

Рождение ребёнка
08.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасянов Мансур

Рождение ребёнка
06.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасянов Мансур

Рождение ребёнка
18.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасянов Мансур

Рождение ребёнка
18.12.1961

Сын: Хасянов Мубин

Отец ребёнка: Хасянов Мансур

Рождение ребёнка
21.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасянов Мансур

Смерть
1985

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