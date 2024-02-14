(Жалалова) Шафика
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения1932
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
08.02.1959
Рождение ребёнка
06.03.1960
Рождение ребёнка
18.11.1961
Рождение ребёнка
18.12.1961
Сын: Хасянов Мубин
Отец ребёнка: Хасянов Мансур
Рождение ребёнка
21.08.1967
Смерть
1985