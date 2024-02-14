Хасянов Мансур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасянов Мансур

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1961 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камалетдинов Хасян Камаль Улы

Мать: Галифя

Рождение ребёнка
08.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жалалова) Шафика

Рождение ребёнка
06.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жалалова) Шафика

Рождение ребёнка
18.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жалалова) Шафика

Рождение ребёнка
18.12.1961

Сын: Хасянов Мубин

Мать ребёнка: (Жалалова) Шафика

Рождение ребёнка
21.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жалалова) Шафика

Смерть
Неизвестно

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