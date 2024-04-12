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Живанюков Сергей Александрович

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Место рождения

Городовиковск, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия

Дата рождения

23.11.1987

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1987

Отец: Живанюков Александр Михайлович

Мать: Татьяна Алексеевна

Городовиковск, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казначеева Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казначеева Ирина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Гражданство
Неизвестно
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