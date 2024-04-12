Живанюков Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения23.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1987
Отец: Живанюков Александр Михайлович
Мать: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казначеева Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Гражданство
Неизвестно