(Гречко) Татьяна Алексеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения26.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1958
Отец: Гречко Алексей
Мать: Мажара Таисия Иосифовна
Россия
Рождение ребёнка
07.09.1983
Дочь: Винниченко Марина Александровна
Отец ребёнка: Живанюков Александр Михайлович
Россия
Рождение ребёнка
23.11.1987
Сын: Живанюков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Живанюков Александр Михайлович
Городовиковск, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия