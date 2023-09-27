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(Гречко) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

26.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1958

Отец: Гречко Алексей

Мать: Мажара Таисия Иосифовна

Россия
Рождение ребёнка
07.09.1983

Дочь: Винниченко Марина Александровна

Отец ребёнка: Живанюков Александр Михайлович

Россия
Рождение ребёнка
23.11.1987

Сын: Живанюков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Живанюков Александр Михайлович

Городовиковск, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия
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