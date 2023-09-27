Мажара (Капран) Таисия Иосифовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.09.1940
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
26.10.1958
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Гречко Алексей
Россия
Рождение ребёнка
08.03.?
Дочь: Хрипкова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Гречко Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гречко Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мажара Ге
Смерть
1993