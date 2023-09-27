Мажара (Капран) Таисия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мажара (Капран) Таисия Иосифовна

Место рождения

Россия

Дата рождения

03.09.1940

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
26.10.1958

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Гречко Алексей

Россия
Рождение ребёнка
08.03.?

Дочь: Хрипкова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Гречко Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречко Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Гречко Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мажара Ге

Смерть
1993
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