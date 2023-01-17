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Стратонов Николай Иванович

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

29.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1951

Отец: Стратонов Иван Иванович

Мать: Стратонова Пелагея Ильинична

Калуга, город Калуга, Калужская область
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