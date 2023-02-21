Стратонов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1895
Дата смерти23.02.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1942
Дочь: Селезнева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Стратонова Пелагея Ильинична
Большая Каменка, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1944
Дочь: Ефременко Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Стратонова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
13.03.1950
Дочь: Стратонова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Стратонова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
29.08.1951
Сын: Стратонов Николай Иванович
Мать ребёнка: Стратонова Пелагея Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1968