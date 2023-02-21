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Стратонов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1895

Дата смерти

23.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1942

Дочь: Селезнева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Стратонова Пелагея Ильинична

Большая Каменка, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1944

Дочь: Ефременко Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Стратонова Пелагея Ильинична

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
13.03.1950

Дочь: Стратонова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Стратонова Пелагея Ильинична

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
29.08.1951

Сын: Стратонов Николай Иванович

Мать ребёнка: Стратонова Пелагея Ильинична

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стратонова Пелагея Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стратонова Пелагея Ильинична

Смерть
23.02.1968
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