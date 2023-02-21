Стратонова (Лукушкина) Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стратонова (Лукушкина) Пелагея Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1911

Дата смерти

24.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1911

Отец: Лукушкин Илья Моисеевич

Мать: Лукушкина Домна Петровна

Рождение ребёнка
09.01.1942

Дочь: Селезнева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Стратонов Иван Иванович

Большая Каменка, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1944

Дочь: Ефременко Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Стратонов Иван Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
13.03.1950

Дочь: Стратонова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Стратонов Иван Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
29.08.1951

Сын: Стратонов Николай Иванович

Отец ребёнка: Стратонов Иван Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стратонов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стратонов Иван Иванович

Смерть
24.06.1984
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