Стратонова (Лукушкина) Пелагея Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1911
Дата смерти24.06.1984
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1911
Отец: Лукушкин Илья Моисеевич
Мать: Лукушкина Домна Петровна
Рождение ребёнка
09.01.1942
Дочь: Селезнева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Стратонов Иван Иванович
Большая Каменка, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1944
Дочь: Ефременко Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Стратонов Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1950
Дочь: Стратонова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Стратонов Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1951
Сын: Стратонов Николай Иванович
Отец ребёнка: Стратонов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1984