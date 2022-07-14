Серебряков Сергей Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1968
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1989
Сын: Серебряков Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Серебрякова (Маслова) Валентинаивановна
Рождение ребёнка
27.03.1994
Дочь: (Серебрякова) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: (Краева) Наталья Алексеевна