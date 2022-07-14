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Серебряков Сергей Геннадьевич

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

13.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1968

Отец: Серебряков Геннадий Сергеевич

Мать: Патрушева (Патрушева) Зинаида Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Краева) Наталья Алексеевна

Омск, город Омск, Омская область
Развод
Неизвестно

Жена: Серебрякова (Маслова) Валентинаивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова (Маслова) Валентинаивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
18.10.1989

Сын: Серебряков Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Серебрякова (Маслова) Валентинаивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
27.03.1994

Дочь: (Серебрякова) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: (Краева) Наталья Алексеевна

Омск, город Омск, Омская область

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