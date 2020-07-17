Серебряков Геннадий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1971
Рождение ребёнка
09.08.1975
Рождение ребёнка
20.11.1982
Смерть
17.07.2020