Серебряков Геннадий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков Геннадий Сергеевич

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серебряков Сергей Васильевич

Мать: Серебрякова Матрена Максимовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
13.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Степановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
09.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Степановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Степановна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
17.07.2020
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