Калужская (Тюляева) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1846
Дата смерти01.09.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1846
Отец: Тюляев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1871
Дочь: Флоринский (Калужская) Мария
Отец ребёнка: Калужский Владимир Неофитович
Рождение ребёнка
04.02.1872
Дочь: Суздольцева (Калужская) Софья Владимировна
Отец ребёнка: Калужский Владимир Неофитович
Смерть
01.09.1920