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Калужская (Тюляева) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1846

Дата смерти

01.09.1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1846

Отец: Тюляев Иван

Мать: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужский Владимир Неофитович

Рождение ребёнка
26.01.1871

Дочь: Флоринский (Калужская) Мария

Отец ребёнка: Калужский Владимир Неофитович

Рождение ребёнка
04.02.1872

Дочь: Суздольцева (Калужская) Софья Владимировна

Отец ребёнка: Калужский Владимир Неофитович

Смерть
01.09.1920

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