Тюляев Иван
Место рожденияЦерковь Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе Moscow, gorod Moskva, Russia
Дата рождения15.08.1815
Дата смерти06.01.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1815
Отец: Тюляев Мирон
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
13.10.1835
Рождение ребёнка
21.01.1837
Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна
Рождение ребёнка
06.04.1838
Дочь: Александрова (Тюляева) Ольга
Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна
Рождение ребёнка
05.11.1843
Дочь: Кайдалова (Тюляева) Варвара
Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна
Рождение ребёнка
14.08.1846
Дочь: Калужская (Тюляева) Елизавета
Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна
Рождение ребёнка
02.04.1848
Дочь: Кекина (Тюляева) Александра
Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна
Рождение ребёнка
19.10.1849
Дочь: Болотнова (Тюляева) Прасковья
Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна
Рождение ребёнка
13.07.1851
Дочь: (Тюляева) Серафима
Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна
Рождение ребёнка
16.09.1852
Дочь: (Тюляева) Любовь
Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна
Рождение ребёнка
07.03.1854
Сын: Тюляев Иван
Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна
Смерть
06.01.1863
Похороны
Неизвестно