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Тюляев Иван

Место рождения

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе Moscow, gorod Moskva, Russia

Дата рождения

15.08.1815

Дата смерти

06.01.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1815

Отец: Тюляев Мирон

Мать: Тюляева Варвара Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
13.10.1835

Жена: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна

Рождение ребёнка
21.01.1837

Сын: Тюляев Семён Иванович

Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна

Рождение ребёнка
06.04.1838

Дочь: Александрова (Тюляева) Ольга

Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна

Рождение ребёнка
05.11.1843

Дочь: Кайдалова (Тюляева) Варвара

Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна

Рождение ребёнка
14.08.1846

Дочь: Калужская (Тюляева) Елизавета

Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна

Рождение ребёнка
02.04.1848

Дочь: Кекина (Тюляева) Александра

Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна

Рождение ребёнка
19.10.1849

Дочь: Болотнова (Тюляева) Прасковья

Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна

Рождение ребёнка
13.07.1851

Дочь: (Тюляева) Серафима

Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна

Рождение ребёнка
16.09.1852

Дочь: (Тюляева) Любовь

Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна

Рождение ребёнка
07.03.1854

Сын: Тюляев Иван

Мать ребёнка: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна

Смерть
06.01.1863
Похороны
Неизвестно

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