Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1816
Дата смерти09.12.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1835
Муж: Тюляев Иван
Рождение ребёнка
21.01.1837
Отец ребёнка: Тюляев Иван
Рождение ребёнка
06.04.1838
Дочь: Александрова (Тюляева) Ольга
Отец ребёнка: Тюляев Иван
Рождение ребёнка
05.11.1843
Дочь: Кайдалова (Тюляева) Варвара
Отец ребёнка: Тюляев Иван
Рождение ребёнка
14.08.1846
Дочь: Калужская (Тюляева) Елизавета
Отец ребёнка: Тюляев Иван
Рождение ребёнка
02.04.1848
Дочь: Кекина (Тюляева) Александра
Отец ребёнка: Тюляев Иван
Рождение ребёнка
19.10.1849
Дочь: Болотнова (Тюляева) Прасковья
Отец ребёнка: Тюляев Иван
Рождение ребёнка
13.07.1851
Дочь: (Тюляева) Серафима
Отец ребёнка: Тюляев Иван
Рождение ребёнка
16.09.1852
Дочь: (Тюляева) Любовь
Отец ребёнка: Тюляев Иван
Рождение ребёнка
07.03.1854
Сын: Тюляев Иван
Отец ребёнка: Тюляев Иван
Похороны
Неизвестно