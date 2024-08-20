Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1816

Дата смерти

09.12.1889

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1835

Муж: Тюляев Иван

Рождение ребёнка
21.01.1837

Сын: Тюляев Семён Иванович

Отец ребёнка: Тюляев Иван

Рождение ребёнка
06.04.1838

Дочь: Александрова (Тюляева) Ольга

Отец ребёнка: Тюляев Иван

Рождение ребёнка
05.11.1843

Дочь: Кайдалова (Тюляева) Варвара

Отец ребёнка: Тюляев Иван

Рождение ребёнка
14.08.1846

Дочь: Калужская (Тюляева) Елизавета

Отец ребёнка: Тюляев Иван

Рождение ребёнка
02.04.1848

Дочь: Кекина (Тюляева) Александра

Отец ребёнка: Тюляев Иван

Рождение ребёнка
19.10.1849

Дочь: Болотнова (Тюляева) Прасковья

Отец ребёнка: Тюляев Иван

Рождение ребёнка
13.07.1851

Дочь: (Тюляева) Серафима

Отец ребёнка: Тюляев Иван

Рождение ребёнка
16.09.1852

Дочь: (Тюляева) Любовь

Отец ребёнка: Тюляев Иван

Рождение ребёнка
07.03.1854

Сын: Тюляев Иван

Отец ребёнка: Тюляев Иван

Смерть
09.12.1889
Похороны
Неизвестно

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