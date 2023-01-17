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Боровская Афанасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1918

Муж: Боровский Пётр Андревич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Боровский Михаил Петрович

Отец ребёнка: Боровский Пётр Андревич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Боровский Николай Петрович

Отец ребёнка: Боровский Пётр Андревич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Боровский Валентин Петрович

Отец ребёнка: Боровский Пётр Андревич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1960
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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