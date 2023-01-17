Боровская Афанасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1918
Рождение ребёнка
1918
Сын: Боровский Михаил Петрович
Отец ребёнка: Боровский Пётр Андревич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Боровский Николай Петрович
Отец ребёнка: Боровский Пётр Андревич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Боровский Валентин Петрович
Отец ребёнка: Боровский Пётр Андревич
Место жительства
Между 1940 и 1942
Место жительства
1960
Смерть
Неизвестно