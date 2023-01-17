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Боровский Пётр Андревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровский Андрей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Боровский Михаил Петрович

Мать ребёнка: Боровская Афанасия Михайловна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1918

Жена: Боровская Афанасия Михайловна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Боровский Николай Петрович

Мать ребёнка: Боровская Афанасия Михайловна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Боровский Валентин Петрович

Мать ребёнка: Боровская Афанасия Михайловна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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