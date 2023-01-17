Боровский Пётр Андревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боровский Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Боровский Михаил Петрович
Мать ребёнка: Боровская Афанасия Михайловна
Бракосочетание
До 1918
Рождение ребёнка
1922
Сын: Боровский Николай Петрович
Мать ребёнка: Боровская Афанасия Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Боровский Валентин Петрович
Мать ребёнка: Боровская Афанасия Михайловна
Смерть
Неизвестно