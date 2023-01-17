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Боровский Михаил Петрович
Боровский Михаил Петрович
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Место рождения
Кулаково-Подгорье
, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения
1918
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Боровский Пётр Андревич
Мать
Боровская Афанасия Михайловна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Боровский Пётр Андревич
Мать:
Боровская Афанасия Михайловна
Кулаково-Подгорье
, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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