Анна Максимова
Место рождения
Дата рождения1759 ст.
Дата смерти18.12.1825 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Отец: Максим Иванов
Мать: Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Климов
Рождение ребёнка
До 1794 ст.
Дочь: Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Климов
Место жительства
С 1794 ст.
По РС 1795 по Тогустемиру ушла с мужем-рекрутом. Но фиксируется в ИВ в 1805 ОГАОО Ф.173. Оп.11. Д.322 в 1813 ОГАОО Ф.173. Оп.11. Д.542
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Ульянцов Семён Анисимов-Харитонов
Отец ребёнка: не указан
В ИВ 1813 писан незаконнорожденным ОГАОО Ф.173. Оп.11. Д.542
Смерть
18.12.1825 ст.
Указана солдаткою, 65 лет. Натуральною.