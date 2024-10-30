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Анна Максимова

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

18.12.1825 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: Максим Иванов

Мать: Екатерина Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Климов

Рождение ребёнка
До 1794 ст.

Дочь: Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Климов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1795 по Тогустемиру ушла с мужем-рекрутом. Но фиксируется в ИВ в 1805 ОГАОО Ф.173. Оп.11. Д.322 в 1813 ОГАОО Ф.173. Оп.11. Д.542
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Ульянцов Семён Анисимов-Харитонов

Отец ребёнка: не указан

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
В ИВ 1813 писан незаконнорожденным ОГАОО Ф.173. Оп.11. Д.542
Смерть
18.12.1825 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Указана солдаткою, 65 лет. Натуральною.

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