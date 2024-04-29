Авдотья Григорьева
женский, родилась До 1794 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла Неизвестно
МатьАнна Максимова1759 ст. г.р.
ОтецГригорий Климов1761 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794 ст.
Отец: Григорий Климов
Мать: Анна Максимова
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно