Авдотья Григорьева До 1794 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Григорьева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась До 1794 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла Неизвестно

Мать
Анна Максимова1759 ст. г.р.
Отец
Григорий Климов1761 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794 ст.

Отец: Григорий Климов

Мать: Анна Максимова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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