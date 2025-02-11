Кемаев Леонтий Федорович
мужской, родился 1844, Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Кемаева Устинья Трофимовна1842 г.р.
Дети
(Кемаева) Дарья Леонтьевна15.03.1883 г.р.
(Кемаева) Агриппина Леонтьевна22.06.1884 г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
17.05.1882
Жена: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1883
Дочь: (Кемаева) Дарья Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1884
Дочь: (Кемаева) Агриппина Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1886
Дочь: (Кемаева) Вера Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1887
Дочь: (Кемаева) Надежда Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1888
Дочь: (Кемаева) Ксения Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1891
Дочь: (Кемаева) Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1893
Сын: Кемаев Емельян Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1894
Сын: Кемаев Лаврентий Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1895
Сын: Кемаев Спиридон Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно