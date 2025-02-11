Кемаев Леонтий Федорович 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Кемаев Леонтий Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1844, Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Кемаева Устинья Трофимовна1842 г.р.
Дети
(Кемаева) Дарья Леонтьевна15.03.1883 г.р.
(Кемаева) Агриппина Леонтьевна22.06.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кемаева Устинья Трофимовна

Бракосочетание
17.05.1882

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1883

Дочь: (Кемаева) Дарья Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.06.1884

Дочь: (Кемаева) Агриппина Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.09.1886

Дочь: (Кемаева) Вера Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.09.1887

Дочь: (Кемаева) Надежда Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.12.1888

Дочь: (Кемаева) Ксения Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.04.1891

Дочь: (Кемаева) Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.08.1893

Сын: Кемаев Емельян Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.08.1894

Сын: Кемаев Лаврентий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.12.1895

Сын: Кемаев Спиридон Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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