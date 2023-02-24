(Кемаева) Мария Леонтьевна
Место рожденияДеревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения04.04.1891
Дата смерти17.05.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1891
Отец: Кемаев Леонтий Федорович
Мать: Кемаева Ирина Симбирцева
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Смерть
17.05.1891
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния