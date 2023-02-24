Кемаев Спиридон Леонтьевич
Место рожденияДеревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения05.12.1895
Дата смерти10.05.1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1895
Отец: Кемаев Леонтий Федорович
Мать: Кемаева Ирина Симбирцева
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Смерть
10.05.1896
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния