(Кемаева) Надежда Леонтьевна
Место рожденияДеревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения19.09.1887
Дата смерти13.02.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1887
Отец: Кемаев Леонтий Федорович
Мать: Кемаева Ирина Симбирцева
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Смерть
13.02.1888
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния