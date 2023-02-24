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(Кемаева) Надежда Леонтьевна

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Место рождения

Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

19.09.1887

Дата смерти

13.02.1888

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1887

Отец: Кемаев Леонтий Федорович

Мать: Кемаева Ирина Симбирцева

Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Смерть
13.02.1888
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
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