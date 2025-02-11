Тырышкин Ефим Иванович
мужской, родился 28.03.1890, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 12.06.1890, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецТырышкин Иван Моисеевич29.11.1856 г.р.
МатьТырышкина (Гарбунова) Александра Елисеевна20.03.1857 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.03.1890
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.06.1890
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область