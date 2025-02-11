Тырышкин Ефим Иванович 28.03.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Тырышкин Ефим Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.03.1890, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 12.06.1890, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Тырышкин Иван Моисеевич29.11.1856 г.р.
Мать
Тырышкина (Гарбунова) Александра Елисеевна20.03.1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1890

Отец: Тырышкин Иван Моисеевич

Мать: Тырышкина (Гарбунова) Александра Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
12.06.1890
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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