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Ходырев Сергей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1874 ст.

Отец: Ходырев Федор Иванович

Мать: Ходырева Ирина Потаповна

Рождение ребёнка
28.12.1896 ст.

Сын: Ходырев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Ходырева Дария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Дария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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