Ходырев Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1874 ст.
Отец: Ходырев Федор Иванович
Мать: Ходырева Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
28.12.1896 ст.
Сын: Ходырев Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Ходырева Дария Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно