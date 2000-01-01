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Ходырева Ирина Потаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1869 ст.

Сын: Ходырев Павел Федорович

Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович

Рождение ребёнка
29.09.1874 ст.

Сын: Ходырев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1878 ст.

Сын: Ходырев Александр Федорович

Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1880 ст.

Сын: Ходырев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.

Сын: Ходырев Василий Федорович

Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1887 ст.

Сын: Ходырев Семен Федорович

Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Федоровна

Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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