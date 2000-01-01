Ходырева Ирина Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1869 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1874 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1878 ст.
Сын: Ходырев Александр Федорович
Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1880 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.
Сын: Ходырев Василий Федорович
Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1887 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Федоровна
Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Ходырев Федор Иванович
Смерть
Неизвестно