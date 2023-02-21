Ходырев Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1848 ст.
Дата смертиМежду 1906 и 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1848 ст.
Рождение ребёнка
07.01.1869 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
29.09.1874 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
29.08.1878 ст.
Сын: Ходырев Александр Федорович
Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
30.10.1880 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.
Сын: Ходырев Василий Федорович
Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
21.05.1887 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Федоровна
Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна
Смерть
Между 1906 и 1917