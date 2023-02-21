Ходырев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодырев Федор Иванович

Ходырев Федор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1848 ст.

Дата смерти

Между 1906 и 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1848 ст.

Отец: Ходырев Иван Никонорович

Мать: Ходырева Мария Висарионовна

Рождение ребёнка
07.01.1869 ст.

Сын: Ходырев Павел Федорович

Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна

Рождение ребёнка
29.09.1874 ст.

Сын: Ходырев Сергей Федорович

Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна

Рождение ребёнка
29.08.1878 ст.

Сын: Ходырев Александр Федорович

Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна

Рождение ребёнка
30.10.1880 ст.

Сын: Ходырев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна

Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.

Сын: Ходырев Василий Федорович

Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна

Рождение ребёнка
21.05.1887 ст.

Сын: Ходырев Семен Федорович

Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Агафья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Федоровна

Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Ходырева Ирина Потаповна

Смерть
Между 1906 и 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close