Мартыненко Фёдор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартыненко Фёдор Семёнович

Мартыненко Фёдор Семёнович

avatar

Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

14.02.1882

Дата смерти

С 1921 по 1982

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1882

Отец: Мартыненко Семён Ильич

Мать: Мартыненко Матрона Никитична

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1882 по 1921
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
24.09.1900

Жена: Мартыненко Ефросинья Георгиевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
02.11.1901

Жена: Мартыненко София Яковлевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Мартыненко Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.09.1904

Дочь: Мартыненко Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.09.1908

Дочь: Мартыненко Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.07.1910

Дочь: Мартыненко Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.04.1912

Дочь: Мартыненко Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.11.1913

Дочь: Мартыненко Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.11.1917

Сын: Мартыненко Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.07.1921

Дочь: Мартыненко Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1921 по 1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close