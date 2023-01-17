Мартыненко Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рождения14.02.1882
Дата смертиС 1921 по 1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1882
Место жительства
С 1882 по 1921
Бракосочетание
24.09.1900
Бракосочетание
02.11.1901
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Мартыненко Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна
Рождение ребёнка
07.09.1904
Дочь: Мартыненко Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна
Рождение ребёнка
17.09.1908
Дочь: Мартыненко Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна
Рождение ребёнка
17.07.1910
Дочь: Мартыненко Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна
Рождение ребёнка
13.04.1912
Дочь: Мартыненко Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна
Рождение ребёнка
05.11.1913
Дочь: Мартыненко Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна
Рождение ребёнка
13.11.1917
Сын: Мартыненко Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна
Рождение ребёнка
27.07.1921
Дочь: Мартыненко Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Мартыненко София Яковлевна
Смерть
С 1921 по 1982