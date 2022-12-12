Мартыненко (Чемерисова) София Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиС 1921 по 1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1901
Место жительства
С 1901 по 1921
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Мартыненко Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
07.09.1904
Дочь: Мартыненко Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
17.09.1908
Дочь: Мартыненко Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
17.07.1910
Дочь: Мартыненко Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
13.04.1912
Дочь: Мартыненко Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
05.11.1913
Дочь: Мартыненко Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
13.11.1917
Сын: Мартыненко Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
27.07.1921
Дочь: Мартыненко Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович
Смерть
С 1921 по 1983