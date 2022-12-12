Мартыненко (Чемерисова) София Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартыненко (Чемерисова) София Яковлевна

Мартыненко (Чемерисова) София Яковлевна

avatar

Место рождения

Грушино, Полтавська область

Дата рождения

1883

Дата смерти

С 1921 по 1983

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Грушино, Полтавська область
Бракосочетание
02.11.1901

Муж: Мартыненко Фёдор Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1901 по 1921
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Мартыненко Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.09.1904

Дочь: Мартыненко Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.09.1908

Дочь: Мартыненко Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.07.1910

Дочь: Мартыненко Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.04.1912

Дочь: Мартыненко Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.11.1913

Дочь: Мартыненко Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.11.1917

Сын: Мартыненко Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.07.1921

Дочь: Мартыненко Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Мартыненко Фёдор Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1921 по 1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close