Мякшин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякшин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870 ст.

Дочь: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1878 ст.

Дочь: Куликова Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мякшин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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