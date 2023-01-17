Суконщикова (Мякшина) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуконщикова (Мякшина) Екатерина Алексеевна

Суконщикова (Мякшина) Екатерина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

После 1919

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Мякшин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1888 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.06.1889 ст.

Сын: Суконщиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1890 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.

Сын: Суконщиков Стефан Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.03.1893 ст.

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.07.1894 ст.

Сын: Суконщиков Николай Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.12.1896 ст.

Сын: Суконщиков Василий Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.01.1899 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.04.1900 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1901 ст.

Сын: Суконщиков Павел Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1904 ст.

Сын: Суконщиков Мертворожденный Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.06.1905 ст.

Сын: Суконщиков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.05.1914 ст.

Дочь: Юлия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Иван Дмитриевич

Смерть
После 1919
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close