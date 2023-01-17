Суконщикова (Мякшина) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиПосле 1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Мякшин Алексей
Мать: не указана
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич
Сын: Суконщиков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич
Сын: Суконщиков Стефан Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич
Сын: Суконщиков Николай Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич
Сын: Суконщиков Василий Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич
Сын: Суконщиков Павел Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич
Сын: Суконщиков Мертворожденный Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич
Сын: Суконщиков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Дмитриевич
Дочь: Юлия Васильевна
Отец ребёнка: не указан