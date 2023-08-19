Мазур Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазур Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1971
Сын: Мазур Сергей Александрович
Мать ребёнка: Мазур Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1973
Дочь: Сажаева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Мазур Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1977
Сын: Мазур Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Мазур Людмила Ивановна
Смерть
Неизвестно