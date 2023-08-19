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Мазур Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазур Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1971

Сын: Мазур Сергей Александрович

Мать ребёнка: Мазур Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1973

Дочь: Сажаева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Мазур Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1977

Сын: Мазур Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Мазур Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно

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