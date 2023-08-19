Мазур Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазур Александр
Рождение ребёнка
11.11.1971
Сын: Мазур Сергей Александрович
Отец ребёнка: Мазур Александр
Рождение ребёнка
15.03.1973
Дочь: Сажаева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Мазур Александр
Рождение ребёнка
25.12.1977
Сын: Мазур Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Мазур Александр
Рождение ребёнка
11.01.1987
Дочь: Карелина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: не указан