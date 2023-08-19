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Мазур Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазур Александр

Рождение ребёнка
11.11.1971

Сын: Мазур Сергей Александрович

Отец ребёнка: Мазур Александр

Рождение ребёнка
15.03.1973

Дочь: Сажаева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Мазур Александр

Рождение ребёнка
25.12.1977

Сын: Мазур Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Мазур Александр

Рождение ребёнка
11.01.1987

Дочь: Карелина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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