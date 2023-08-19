Мазур Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазур Сергей Александрович

Мазур Сергей Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

1952 г.р.

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1971

Отец: Мазур Александр

Мать: Мазур Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1990

Дочь: Колодочка Яна Сергеевна

Мать ребёнка: Зубова Наталья Витальевна

Рождение ребёнка
25.02.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поротникова Марина Владимировна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close