Мазур Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1971
Отец: Мазур Александр
Мать: Мазур Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1990
Дочь: Колодочка Яна Сергеевна
Мать ребёнка: Зубова Наталья Витальевна
Рождение ребёнка
25.02.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поротникова Марина Владимировна
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область