Васильева-Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Ефремова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева-Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Ефремова) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.12.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1823 г.р.

Муж

1855 г.р.
1862 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1854 ст.

Отец: Лаврентьев-Тимофеев (Васильев) Григорий Ефремович

Мать: Андреева Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.01.1874 ст.

Муж: Гаврилов-Никитин-Иванов-Козлов (Прокопиев) Григорий Львович-Леонтьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1874 ст.

Дочь: Прокопиева-Гавриилова-Никитина-Козлова (Леонтьева) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Гаврилов-Никитин-Иванов-Козлов (Прокопиев) Григорий Львович-Леонтьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1876 ст.

Сын: Прокопиев-Гавриилов-Никитин-Иванов-Козлов (Леонтьев) Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Гаврилов-Никитин-Иванов-Козлов (Прокопиев) Григорий Львович-Леонтьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1878 ст.

Дочь: Прокопиева-Гавриилова-Никитина-Козлова (Леонтьева) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Гаврилов-Никитин-Иванов-Козлов (Прокопиев) Григорий Львович-Леонтьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.09.1881 ст.

Муж: Константинов-Алексеев (Сергеев) Емельян Козмич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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