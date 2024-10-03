Васильева-Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Ефремова) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1854 ст.
Бракосочетание
13.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1874 ст.
Дочь: Прокопиева-Гавриилова-Никитина-Козлова (Леонтьева) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Гаврилов-Никитин-Иванов-Козлов (Прокопиев) Григорий Львович-Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.02.1876 ст.
Сын: Прокопиев-Гавриилов-Никитин-Иванов-Козлов (Леонтьев) Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Гаврилов-Никитин-Иванов-Козлов (Прокопиев) Григорий Львович-Леонтьевич
Рождение ребёнка
22.05.1878 ст.
Дочь: Прокопиева-Гавриилова-Никитина-Козлова (Леонтьева) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Гаврилов-Никитин-Иванов-Козлов (Прокопиев) Григорий Львович-Леонтьевич
Бракосочетание
28.09.1881 ст.
Смерть
Неизвестно