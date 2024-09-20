Гаврилов-Никитин-Иванов-Козлов (Прокопиев) Григорий Львович-Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов-Никитин-Иванов-Козлов (Прокопиев) Григорий Львович-Леонтьевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.01.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1855 ст.

Отец: Никитин-Иванов-Козлов (Гавриилов) Леонтий(Лев) Прокопиевич

Мать: Евграфова Матрона Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.01.1874 ст.

Жена: Васильева-Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Ефремова) Анастасия Григорьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1874 ст.

Дочь: Прокопиева-Гавриилова-Никитина-Козлова (Леонтьева) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Васильева-Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Ефремова) Анастасия Григорьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1878 ст.

Дочь: Прокопиева-Гавриилова-Никитина-Козлова (Леонтьева) Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Васильева-Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Ефремова) Анастасия Григорьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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