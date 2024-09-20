Гаврилов-Никитин-Иванов-Козлов (Прокопиев) Григорий Львович-Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1855 ст.
Бракосочетание
13.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1874 ст.
Дочь: Прокопиева-Гавриилова-Никитина-Козлова (Леонтьева) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Васильева-Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Ефремова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
22.05.1878 ст.
Дочь: Прокопиева-Гавриилова-Никитина-Козлова (Леонтьева) Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Васильева-Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Ефремова) Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно