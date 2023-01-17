Суровцов Александр Максимович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
Около 1812
Жена: Суровцова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Суровцова Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Суровцова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Суровцов Иван Александрович
Мать ребёнка: Суровцова Анна Семеновна
Работа или профессия
1816
Дьячок Воскресенской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно