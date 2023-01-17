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Суровцов Александр Максимович

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Место рождения

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Суровцов Максим Миронович

Мать: Суровцова Агафья Харлампиевна

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1812

Жена: Суровцова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Суровцова Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Суровцова Анна Семеновна

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Суровцов Иван Александрович

Мать ребёнка: Суровцова Анна Семеновна

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1816
Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Воскресенской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно
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