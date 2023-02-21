Суровцова Агафья Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова Агафья Харлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Суровцов Александр Максимович

Отец ребёнка: Суровцов Максим Миронович

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцов Максим Миронович

Смерть
Неизвестно
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