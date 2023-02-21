Суровцова Агафья Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Суровцов Александр Максимович
Отец ребёнка: Суровцов Максим Миронович
Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно