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Суровцова Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1812

Муж: Суровцов Александр Максимович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Суровцова Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Максимович

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Суровцов Иван Александрович

Отец ребёнка: Суровцов Александр Максимович

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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