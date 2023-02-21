Суровцова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1812
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Суровцова Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Максимович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Суровцов Иван Александрович
Отец ребёнка: Суровцов Александр Максимович
Смерть
Неизвестно